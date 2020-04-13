Прекъсване водоподаването на с. Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 14 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт 13.04.2020г.(Понеделник) от 10.00ч. до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Крушаре.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.