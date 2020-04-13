Заповед за прекратяване на процедура за търг

Област Сливен преди 39 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 21

Със своя заповед №РД-11-12-007/13.04.2020 г. областният управител Чавдар Божурски прекрати процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот.

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