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Заповед за прекратяване на процедура за търг

13 април 2020 11:40, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 39 минути, брой четения: 21

Със своя заповед №РД-11-12-007/13.04.2020 г. областният управител Чавдар Божурски прекрати процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот.

Целият текст на заповедта - в прикачения файл.

Файлове

Заповед за прекратяване [29.4KB]

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