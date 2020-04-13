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Съобщение за пролетната ваканция

13 април 2020 11:58, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 21 минути, брой четения: 21

Уважаеми ученици и родители!

 

Съгласно указанията на МОН пролетната ваканция за учениците ще бъде в периода 17 - 20 април.

 

В дните от 13 до 16 април 2020 година учениците в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" ще бъдат ангажирани с разтоварващи дейности:

 

- виртуално посещение на музеи;

 

- гледане и обсъждане на филми с учебна цел;

 

- провеждане на часове, насочени към екологично образование;

 

- психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип;

 

- консултации за наваксване на пропуски;

 

- дейности за поддържане на физическа активност.

 

Дистанционното обучение по график ще бъде възобновена на 21.04.2020 г.

 

Пожелаваме на всички здраве и спокойни Великденски празници!

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