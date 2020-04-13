Съобщение за пролетната ваканция

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 21 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 21

Уважаеми ученици и родители!

Съгласно указанията на МОН пролетната ваканция за учениците ще бъде в периода 17 - 20 април.

В дните от 13 до 16 април 2020 година учениците в ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" ще бъдат ангажирани с разтоварващи дейности:

- виртуално посещение на музеи;

- гледане и обсъждане на филми с учебна цел;

- провеждане на часове, насочени към екологично образование;

- психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип;

- консултации за наваксване на пропуски;

- дейности за поддържане на физическа активност.

Дистанционното обучение по график ще бъде възобновена на 21.04.2020 г.

Пожелаваме на всички здраве и спокойни Великденски празници!