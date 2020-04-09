Нарушено водоподаването на част от р-н Нова Загора

ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на ЦПС "Червенаково" на 09.04.2020г.(четвъртък) до 16.30ч. ще бъде нарушено водоподаването на селата Стоил войвода, Кортен, Баня, Любенова махала, Любенец, Млекарево, Загорци, Езеро, Богданово, Радецки и Бял кладенец.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.