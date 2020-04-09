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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаването на част от р-н Нова Загора

09 април 2020 08:14, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 34 минути, брой четения: 10
"ВиК"- Сливен

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на ЦПС "Червенаково" на 09.04.2020г.(четвъртък) до 16.30ч. ще бъде нарушено водоподаването на селата Стоил войвода, Кортен, Баня, Любенова махала, Любенец, Млекарево, Загорци, Езеро, Богданово, Радецки и Бял кладенец.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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