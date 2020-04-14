Прекъсване водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул-Кошарите на 14.04.2020.г е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 12.30 часа .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.