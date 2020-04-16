Прекъсване на водоподаването на с.Мечкарево

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 15

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.04.2020г. четвъртък/ е прекъснато водоподаването на село Мечкарево от 08.00 часа до 11.00 часа

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.