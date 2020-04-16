Прекъсване на водоподаването в кв,Българка

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 17 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 17

Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.04.2020г.(четвъртък) от 09.00 ч. до 13.00 часа е прекъснато водоподаването на кв."Българка".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.