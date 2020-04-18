Прекъсване на водоподаването в района на блокова част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.04.2020г.(Събота)от 17.30 до 19:30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на Блокова част на кв„Клуцохор„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.