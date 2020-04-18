ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Учители и ученици от 3. клас от ОУ "Елисавета Багряна" подредиха изложба под надслов "Пъстър Великден". Те се обединиха в навечерието на светлия християнски празник и си подариха много настроение.

Първоначално идеята беше в изложбата да се включат само учениците, но по-късно учителите решиха да се присъединят към инициативата, показвайки, че за да изискваш, трябва и да дадеш.

Весел Великден!

Честит празник!

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