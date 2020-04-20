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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

20 април 2020 10:35, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 16
Христос Воскресе!

Христос Воскресе! Нека никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим ЧОВЕЩИНАТА в себе си. С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници. Нека има Мир и Любов в сърцата ни!

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