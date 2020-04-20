Прекъсване на водоподаването на с. Бяла

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 13

Днес 20.04 /понеделник/ поради възникнала авария е прекъснато водоподаването на село Бяла от 12.00ч. до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.