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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Народните борби в Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година

04 май 2020 12:31, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди 20 минути, брой четения: 9
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Традиционните народни борби в село Желю войвода на 6 май няма да се проведат тази година поради епидемията от Ковид-19. Това съобщи кметът на селото Стоян Генов. При промяна в ситуацията и подходящи условия проявата може да се проведе на по-късен етап, за което обществеността ще бъде уведомена. Стоян Генов призовава към отговорност и спазване на противоепидемичните мерки.

04.05.2020 г.

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