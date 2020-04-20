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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в района на Сливенски минерални бани

20 април 2020 20:39, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 15

Поради авария на главен водопровод е прекъснато водоподаването в района на Сливенски минерални бани до отстраняване на аварията.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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