Прекъсване на водоподаването в района на Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди 27 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 15

Поради авария на главен водопровод е прекъснато водоподаването в района на Сливенски минерални бани до отстраняване на аварията.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.