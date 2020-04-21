Прекъсване водоподаването на гр.Кермен и с.Струпец

ВиК-Сливен преди 41 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 19

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.04.2020г.(вторник) до 14.00 ч.ще бъде прекъснато водоподаването на гр.Кермен и с.Струпец.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.