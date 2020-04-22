Прекъсване на водоподаването на с.Самуилово.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.04.2020г. Сряда/ ще бъде прекъснато водоподаването на село Самуилово от 11.30 часа до 14.00 часа

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.