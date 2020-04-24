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Сливен. Новини от източника. Последни новини

КРАЙ НА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019-2020

24 април 2020 09:17, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
toplo

"Топлофикация Сливен" ЕАД уведомява своите клиенти, че от 27 април 2020 г. (понеделник) започва поетапно да спира отоплението в града. Първоначално ще бъде прекратено топлоподаването към обществените административни сгради. След това ще бъде спряно отоплението в жилищните сгради и накрая - в болничните заведения.

От Ръководството на дружеството

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