КРАЙ НА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019-2020

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

"Топлофикация Сливен" ЕАД уведомява своите клиенти, че от 27 април 2020 г. (понеделник) започва поетапно да спира отоплението в града. Първоначално ще бъде прекратено топлоподаването към обществените административни сгради. След това ще бъде спряно отоплението в жилищните сгради и накрая - в болничните заведения.

От Ръководството на дружеството