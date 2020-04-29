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ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ БЪДЕ В ПЪРВИ КЛАС!

29 април 2020 11:01, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 28 минути, брой четения: 15
ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ БЪДЕ В ПЪРВИ КЛАС!

ЗНАЕМ КОЛКО Е ВАЖНО ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ОБГРАДЕНО С ВНИМАНИЕ, ТЪРПЕНИЕ И ОБИЧ! ВСИЧКО ТОВА, ЗАЕДНО С ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПОЗИТИВНА И УЮТНА АТМОСФЕРА ВИЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"!

 

 

 

 

 

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