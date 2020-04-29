ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ БЪДЕ В ПЪРВИ КЛАС!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 28 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 15

ЗНАЕМ КОЛКО Е ВАЖНО ДЕТЕТО ВИ ДА БЪДЕ ОБГРАДЕНО С ВНИМАНИЕ, ТЪРПЕНИЕ И ОБИЧ! ВСИЧКО ТОВА, ЗАЕДНО С ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПОЗИТИВНА И УЮТНА АТМОСФЕРА ВИЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ В УЧИЛИЩЕ "ЙОРДАН ЙОВКОВ"!