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Всички заразени с коронавирус в Сливен се лекуват в болница, няма пациенти на амбулаторно лечение

29 април 2020 11:12, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 17 минути, брой четения: 14
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В Сливен няма заразени с коронавирус, които са на амбулаторно лечение. Всички са на стационарно лечение в нашето отделение и при колегите от Военна болница. Това обяви пред Sliveninfo д-р Милена Ченкова, началник на инфекциозното отделение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Именно в това отделение се лекуват най-много пациенти, поразени от опасната зараза.

 

„Вчера изписахме четирима излекувани от COVID -19. В момента приемаме съпругата на един от новопостъпилите пациенти. С нея нашите пациенти в този момент са 20“, каза известната специалистка по инфекциозни болести.

 

Проверка на Sliveninfo установи, че към днешна дата пациентите в инфекциозното отделение на Военна болница – Сливен са петима. Вчера от там са били изписани двама излекувани от коронавирус, а една жена, която е имала множество придружаващи сърдечни заболявания, е починала.

 

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