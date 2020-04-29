Всички заразени с коронавирус в Сливен се лекуват в болница, няма пациенти на амбулаторно лечение

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 17 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 14

В Сливен няма заразени с коронавирус, които са на амбулаторно лечение. Всички са на стационарно лечение в нашето отделение и при колегите от Военна болница. Това обяви пред Sliveninfo д-р Милена Ченкова, началник на инфекциозното отделение в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен. Именно в това отделение се лекуват най-много пациенти, поразени от опасната зараза.

„Вчера изписахме четирима излекувани от COVID -19. В момента приемаме съпругата на един от новопостъпилите пациенти. С нея нашите пациенти в този момент са 20“, каза известната специалистка по инфекциозни болести.

Проверка на Sliveninfo установи, че към днешна дата пациентите в инфекциозното отделение на Военна болница – Сливен са петима. Вчера от там са били изписани двама излекувани от коронавирус, а една жена, която е имала множество придружаващи сърдечни заболявания, е починала.

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