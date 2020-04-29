Учениците от ПГПЗЕ Сливен призовават - спазвайте карантината!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 36 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 20

Ученици от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" създадоха клипове за да ни напомнят да не нарушаваме карантината!

Първия клип може да намерите на адрес:

https://youtu.be/pU0zvK_j2Nk