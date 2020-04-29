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Учениците от ПГПЗЕ Сливен призовават - спазвайте карантината!

29 април 2020 14:40, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 36 минути, брой четения: 20

Ученици от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" създадоха клипове за да ни напомнят да не нарушаваме карантината!

Първия клип може да намерите на адрес:

https://youtu.be/pU0zvK_j2Nk

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