ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ ПОД НАЕМ

ППЗЦ - Сливен преди 21 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 2

"ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ" АД - гр. Сливен отдава под наем складова площ и хладилни камери с положителни температури за съхранение на плодове и зеленчуци. Площ на камерите: 120 кв.м. и 200 кв.м., цена 11.50 лв. за 1 кв.м. наета площ на месец.

Адрес: гр. Сливен, бул. "Старозагорско шосе"

Тел. за контакт: 0887863110