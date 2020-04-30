Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ ПОД НАЕМ

30 април 2020 09:22, Юра Йовкова (ППЗЦ гр. Сливен)
Излъчване: ППЗЦ - Сливен преди 21 минути, брой четения: 2
Лого

"ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ" АД - гр. Сливен отдава под наем складова площ и хладилни камери с положителни температури за съхранение на плодове и зеленчуци. Площ на камерите: 120 кв.м. и 200 кв.м., цена 11.50 лв. за 1 кв.м. наета площ на месец.

 

Адрес: гр. Сливен, бул. "Старозагорско шосе"

Тел. за контакт: 0887863110

« предишнаследваща »


 