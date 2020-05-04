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Разкрита е банкова сметка за семейството на д-р Илияна Иванова

04 май 2020 16:02, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 26 минути, брой четения: 8
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Разкрита е банкова сметка за събиране на средства, които ще подпомогнат семейството на починалата след боледуване от Ковид-19 д-р Илияна Иванова. Титуляр на сметката е съпругът й.

 

Банкова сметка

Титуляр Радостин Христов Иванов

Банка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК СЛИВЕН

IBAN BG13UNCR96600055281716

BIC UNCRBGSF

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