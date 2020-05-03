Прекъсване водоподаването на с. Силиминово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария на напорен водопровод на 03.05.2020г.(неделя) до 15.00 ч. на 04.05.2020г.ще бъде прекъснато водоподаването на с.Силиминово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.