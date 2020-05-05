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Планов ремонт - спиране на топлоподаването

05 май 2020 08:43, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
спиране на вода 4

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 20.05.2020г. до 14.06.2020г.

 

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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