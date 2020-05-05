Планов ремонт - спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Уважаеми клиенти, уведомяваме Ви, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 20.05.2020г. до 14.06.2020г.

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото неудобство.