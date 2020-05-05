Отново призив към трите деца и сестрата на пациент да го приберат от болницата

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 47 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 38

Ръководството на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен отново призовава близките на 67-годишния Мирослав Русев Георгиев да го приберат от болницата. Той е приет в Отделението по неврохирургия, където се налага да бъдат настанявани и други пациенти. Мъжът трябва да бъде изписан и се нуждае от домашно лечение и грижи. Болният има три деца - две дъщери и един син - Ина, Анелия и Веселин Русеви, и сестра - Дияна, които е необходимо да му осигурят престой в домашна обстановка, но все още никой от тях не го потърсил. Това е поредният случай, в който пациент бива изоставен от роднините си и те не проявяват нужната отговорност и състрадание.