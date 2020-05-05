Прекъсване на водоподаването в района между пл."Левски" и ул "Г.С.Раковски"

ВиК-Сливен преди 30 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 16

Днес 05.05. /вторник/ поради авария е прекъснато водоподаването в района до 13.00ч ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.