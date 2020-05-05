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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата: Гавраилово, Самуилово и Калояново

05 май 2020 10:09, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23

Днес 05.05 /вторник/ поради аварии ще бъде нарушено водоподаването в с.Самуилово, с.Гавраилово и с.Калояново. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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