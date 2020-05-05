Нарушено водоподаване в селата: Гавраилово, Самуилово и Калояново

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Днес 05.05 /вторник/ поради аварии ще бъде нарушено водоподаването в с.Самуилово, с.Гавраилово и с.Калояново. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.