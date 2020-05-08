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ГРУПА “МОНОЛОГ” НА ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ С ПРИЗОВО МЯСТО В МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС

08 май 2020 10:48, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 30 минути, брой четения: 2
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През последните месеци беше проведен конкурса за авторска песен REMEMBER по програма „Европа за гражданите“. В него се включиха музиканти от България, Румъния, Албания, Германия и Хърватска. Жури, в състава на което бяха известни музиканти като Йълдъз Ибрахимова, Константин Марков, Веселин Байчев, Кирил Маричков, Васко Кръпката, Милена Славова, Иван Лечев и други, класира песента на Воколно-инструменталната група „Монолог” към ПХГ ”Дамян Дамянов”на четвърто място. Младите музиканти получават официална грамота, допълнителни предметни награди и покана за два концерта - в софийските клубове „Барът на Кръпките” и „Студио 5” в НДК.

Наградената песен – на следния линк:

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-4I1vcd9wI&fbclid=IwAR1gZI7rdZJWleXEA8pfHPijNxEEtlxyBysIYOscm3AuzYuz5vRQtlBIgAg

 

 

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