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Номерът на банковата сметка за подпомагане на болницата в борбата с Ковид-19

08 май 2020 10:49, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 33 минути, брой четения: 11
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Продължава кампанията за набиране на средства по разкритата сметка от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в борбата с Ковид-19

Банкова сметка:

Титуляр:

МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД Сливен

 

В лева

 

Банка:

 

ПИБ АД кл. Сливен

 

IBAN: BG92 FINV 9150 10BG N0AX 39

 

BIC : FINVBGSF

 

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев” №1

 

ЕИК 119502733 № по ДДС BG119502733

 

Изпълнителен директор : Д-р Васислав Петрониев Петров

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