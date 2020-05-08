Номерът на банковата сметка за подпомагане на болницата в борбата с Ковид-19

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 33 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 11

Продължава кампанията за набиране на средства по разкритата сметка от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в борбата с Ковид-19

Банкова сметка:

Титуляр:

МБАЛ”Д-р Иван Селимински” АД Сливен

В лева

Банка:

ПИБ АД кл. Сливен

IBAN: BG92 FINV 9150 10BG N0AX 39

BIC : FINVBGSF

МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” АД гр.Сливен, бул."Христо Ботев” №1

ЕИК 119502733 № по ДДС BG119502733

Изпълнителен директор : Д-р Васислав Петрониев Петров