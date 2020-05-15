Прекъсване водоподаването на с.Чокоба

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.05.2020г.(петък) до 15.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Чокоба.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.