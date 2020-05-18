СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ОТНОВО ПРИЕМА ПАЦИЕНТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

СБР - Котел преди 21 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 22

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

От 11.05.2020г. Специализирана болница за рехабилитация-Котел ЕООД поднови приема на пациенти при спазване на противоепидемичните условия за неразпространение на COVID-19.Задължително условие за прием в лечебното заведение е всеки пациент да носи достатъчно количество маски и дезинфектант за ръце - за своя лична употреба!За допълнителна информация -моля позвънете на телефоните ни - 0878300760,0878400989,0889204308,0889880211!

Очакваме Ви!