Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 20.05.2020г.(Сряда) от 13.00 ч.до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.