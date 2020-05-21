Прекъсване на водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 6

Днес 21.05 /четвъртък/ поради ремонтни работи на помпена станция захранваща с.Селиминово е прекъснато водоподаването в селото до 15.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.