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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Планов ремонт - спиране на топлоподаването

20 май 2020 19:15, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 44 минути, брой четения: 18
spirane

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 22.05.2020г. до 14.06.2020г.

 

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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