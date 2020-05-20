Планов ремонт - спиране на топлоподаването

Топлофикация-Сливен преди 44 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 18

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 22.05.2020г. до 14.06.2020г.

Ръководството на Дружеството се извинява за причиненото неудобство.