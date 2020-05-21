Прекъсване на водоподаването в района на Беленски път

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес 21.05 /четвъртък/ поради авария е прекъснато водоподаването на Беленски път до 12.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.