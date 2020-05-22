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Участие в конкурс за детско творчество

22 май 2020 16:46, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 18
Награждаване

Ученици от 2. „а” и 2. ”г” клас от ОУ „ Елисавета Багряна” участваха в конкурса за детско творчество „Красивият свят на пеперудите в ПП „Сините камъни”. Децата се постараха и успяха да нарисуват и да изработят интересни пеперуди от различни материали, като използваха различни техники. Организаторите оцениха творбите им и ги наградиха с грамоти и подаръци.

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