ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Честит празник мили деца, родители и колеги! Нека в този светъл ден словото на светите братя Кирил и Методий ни кара да сме горди с родния си мил език!

https://drive.google.com/open?id=1RFMmZRmWbWaBJN_dr2C2Mz1J90MQ1iaa