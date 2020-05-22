Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!

22 май 2020 19:47, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 20
Кирил и Методий

Честит празник мили деца, родители и колеги! Нека в този светъл ден словото на светите братя Кирил и Методий ни кара да сме горди с родния си мил език!

https://drive.google.com/open?id=1RFMmZRmWbWaBJN_dr2C2Mz1J90MQ1iaa

« предишнаследваща »


 