Прекъсване водоподаването на с.Ковачите

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 23.05.2020г.(събота) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Ковачите.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.