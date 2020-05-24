Честит 24 Май!

ДГ "Детски рай" преди 18 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 11

Честит 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Честит празник на всички колеги и на всички български учители!

Няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието!

А това са нашите усмихнати дечица от група "Слънчице", които ни поздравяват за празника с техните красиви, български букви!

От екипа на ДГ "Детски Рай"

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