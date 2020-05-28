Прекъсване водоподаването на част от кв„ Клуцохор„

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.05.2020г.(Четвъртък)от 10.00 ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв „Клуцохор„ в района на ул.„Харкан„

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.