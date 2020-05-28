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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено водоподаване в селата с.Тополчане с.Глушник с.Трапоклово с. Блатец с.Драгоданово

28 май 2020 09:58, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планово прекъсване на електрозахранването от страна на „Енергоснабдяване„ ЕВН на 28.05.2020 г. от 10.00 ч до 17.00 ч.ще бъде нарушено водоподаването в селата с. Тополчане с.Глушник с. Трапоклово с.Блатец с. Драгоданово.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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