Прекъсване на водоподаването с.Ковачите

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 9

Днес 29.05 /петък/ поради авария е прекъснато водоподаването до 15.30ч. в селото. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.