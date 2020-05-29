Проект "Подкрепа за успех" - представителна изява на група по интереси "Природа и изкуство"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 15 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 15

През учебната 2019/ 2020 година учениците от 3 „а” клас с класен ръководител Емилия Даскалова развиваха творчески умения в група по интереси „Природа и изкуство”.

Учениците наблюдаваха и опознаваха природата на родния край, а зрителните възприятия и представи пресъздаваха в рисунки.

Посетиха и разгледаха къща музей „Сливенски бит” и къща музей „Миркович”. Докоснаха се до самобитния начин на живот на българите в началото и средата на 19 век. Наблюдаваха интериора на възрожденските къщи: долапи, миндери, съдове, черги и килими, облекло.

Групата по интереси „Природа и изкуство” представя своята изложба с рисунки по темите: „Чипровски и котленски килими”, „Народни носии” и „Украса на глинени съдове”.

Снимки