Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Проект "Подкрепа за успех" - представителна изява на група по интереси "Природа и изкуство"

29 май 2020 17:45, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 15
Изложба

През учебната 2019/ 2020 година учениците от 3 „а” клас с класен ръководител Емилия Даскалова развиваха творчески умения в група по интереси „Природа и изкуство”.

Учениците наблюдаваха и опознаваха природата на родния край, а зрителните възприятия и представи пресъздаваха в рисунки.

Посетиха и разгледаха къща музей „Сливенски бит” и къща музей „Миркович”. Докоснаха се до самобитния начин на живот на българите в началото и средата на 19 век. Наблюдаваха интериора на възрожденските къщи: долапи, миндери, съдове, черги и килими, облекло.

Групата по интереси „Природа и изкуство” представя своята изложба с рисунки по темите: „Чипровски и котленски килими”, „Народни носии” и „Украса на глинени съдове”.

Снимки

ИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложбаИзложба
« предишнаследваща »


 