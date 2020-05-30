Прекъсване на водоподаването в с. Крушаре

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Днес 30.05 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Крушаре от 09.00ч. до 15.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство