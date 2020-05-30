Прекъсване на водоподаването в с.Полско Падарево

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Днес 30.05 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. .Полско Падарево от 09.00ч. до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство