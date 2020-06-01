ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО "МОЯТ РАЗКАЗ ЗА ГОРАТА"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 5 часа, брой четения: 2 Излъчване:преди 5 часа, брой четения: 2

Ученици от СУ "Йордан Йовков" - Сливен се включиха в конкурса "Моят разказ за гората", организиран от ПП "Сините камъни".

Художниците, които приеха предизвикателството са: Станимир Тодоров от III а клас, Ралица Колева от IV а клас, Силвия Ангелова от IV а, Тияна Стефанова от IV б клас, Георги Спасов от IV б клас, Диди Симеонова от IV б клас.

Имаме и участие на талантлив фотограф. Той се казва Ясен Кикьов от VII а клас.

През есента Изпълнителната агенция по горите планира залесяване с участниците в това предизвикателство.

Поздравяваме ги и им пожелаваме нестихващ устрем към бъдещи успехи и любов към природата.

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