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Сливен. Новини от източника. Последни новини

РИМ - Сливен организира "Ваканция в музея"

02 юни 2020 16:46, Мария Павлова (РИМ Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди 20 минути, брой четения: 7
ваканция

Скъпи родители и деца,

 

за поредна година РИМ - Сливен организира лятна музейно-образователна програма "Ваканция в музея". През 2020 г. планираме занимания с децата от 1-ви до 4-ти клас в три групи, както следва:

 

1-ва група: от 15.06. до 26.06.

2-ра група: от 29.06. до 10.07.

3-та група: от 13.07. до 24.07.

 

Занятията ще се провеждат от 9:00 до 12:00 ч. в делничните дни, като сме предвидили децата да опознаят всеки от петте ни музейни обекта. Бихме искали да Ви уверим, че дейностите по програма ще бъдат основно на открито при спазване на социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Броят на децата в група е ограничен.

 

Заповядайте на "Пътешествие във времето"!

 

За записване и информация:

г-жа Миглена Маринова (музеен педагог и ръководител)

тел. 0879 991 208

имейл: pedagogue.museum@abv.bg

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