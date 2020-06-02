ЗАПИСВАНЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 41 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 41 минути, брой четения: 19

Здравейте, скъпи приятели на ОУ "Пнайот Хитов". Първият етап от регистрацията за прием в първи клас приключи. Благодарим Ви, че избрахте нашето училище за Вашето дете! От 03.06. до 05.06. е срокът за записване, очакваме Ви в училище! Първата паралелка е вече оформена, но все още има място, ако сте решили, че Нашето училище е правилният партньор в реализирането на Вашето дете! Системата за второ класиране отваря отново на 8.06.2020 г.

Ние Ви предлагаме иновативно образование, качествени специалисти, с основна цел благополучието и изграждането на мотивирани и способни личности на XXI век! А и не на последно място, забавление в процеса на цялото учене! Очакваме Ви!

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