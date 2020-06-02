Денят на Ботев

ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 46 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 46

Втори юни е денят, в който българите почитаме в мълчание и гордост героите си. И този ден завинаги ще остане като Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на Родината.

Днес в подготвителна група "Пчеличката Мая", децата почетоха паметта на Христо Ботев с беседа и оцветяване на изображението на героят.

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