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Денят на Ботев

02 юни 2020 21:35, Ирена Митева (Детска градина "Детски рай")
Излъчване: ДГ "Детски рай" преди около 1 час, брой четения: 46
Денят на Ботев

Втори юни е денят, в който българите почитаме в мълчание и гордост героите си. И този ден завинаги ще остане като Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на Родината.

Днес в подготвителна група "Пчеличката Мая", децата почетоха паметта на Христо Ботев с беседа и оцветяване на изображението на героят.

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