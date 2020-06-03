Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 03.06.2020г.(сряда) до 12.00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.