Прекъсване водоподаването в района на бул."Бургаско шосе"-местност"Рамануша"„Гробищен парк„

ВиК-Сливен преди 10 часа, брой четения: 124 Излъчване:преди 10 часа, брой четения: 124

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 28.06.2020г.(неделя) до 15.00ч. е прекъснато водоподаването в района на бул„Бургаско шосе„ „Гробищен парк„ част от Вилна зона„Гиргинлюка„ „Рамануша„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.